’Nostro figlio, 14 anni, pestato per pochi euro’

I genitori del 14enne sgomenti, affranti. Gli amici del babbo e della mamma, se possibile, ancor più inferociti contro gli autori dell’aggressione patita dal ragazzino. Notizia peraltro lanciata via social: non era stata resa nota. "A Firenze un gruppo di nordafricani – questa la testimonianza sulla rete – ha pestato (Andrea, nome di fantasia, ndc) per un cellulare e un euro". Non una novità la rapina; meno le botte rimediate dal 14enne, occhi gonfi e labbro ferito. Auguri di guarigione al ragazzo e rabbia repressa a stento dai tanti i cui figli devono subite le intemperanze arroganti e violente di certi sbandati. Con l’auspicio che "si cambi rotta presto e che questi soggetti (ma il tenore delle parole è ben diverso, ndc) paghino per ciò che hanno fatto".

L’episodio risale alle 21 circa del 22 febbraio, mercoledì, in piazza del Grano, mentre il ragazzino rincasava. Ma non se ne era saputo niente, fino alla denuncia social.

Un’altra denuncia – quella formale, con una ricostruzione dei fatti più circostanziata – è stata presentata ai Carabinieri della Stazione Uffizi. Il ragazzo sarebbe stato avvicinato da due adolescenti che gli avrebbero chiesto insistentemente del denario. In genere la scusa che viene usata dai malviventi, anche in erba, per avvicinare e circondare la vittima designata. Il 14enne non aveva soldi e quelli per tutta ’risposta’ lo avrebbero schiaffeggiato, facendolo cadere. Non gli è stato porto via niente. Visitato e medicato al S.M.Nuova, con prognosi di 5 giorni.