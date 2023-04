“Nonne squillo“ tutte da ridere

Anni ’60, in una villa a Settignano, cinque signore ormai un po’ in là con l’età trascorrono il tempo prendendosi cura di cani e gatti senza un padrone. La proprietaria di casa muore e lascia loro la villa in eredità. Ma mantenerla costa e allora si inventano un modo per arrotondare la loro pensione. E non si tratta di una scelta delle più comuni e scontate. E’ l’incipit di “Nonne squillo“, divertente commedia in tre atti di Dory Cei, con la regia di Andrea Balatri che tornerà a far ridere il pubblico di Impruneta al circolo San Giuseppe al teatro Buondelmonti del capoluogo venerdì e sabato prossimi alle 21,15 e domenica 16 alle 16,30. A metterla in scena la compagnia di attori locali Filodrammatica spettacolo imprunetino.