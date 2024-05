Nonna e nipoti investiti alle medie. La città sotto choc chiede sicurezza

La comunità di Lastra a Signa sotto shock per il terribile incidente stradale che ha coinvolto nonna e nipote davanti alle scuole medie di via di Sotto. A essere investita, intorno alle 18.30 di venerdì, Caterina Comberiati, 74 anni, molto conosciuta e stimata nella zona, prima come imprenditrice e poi come volontaria del Centro sociale per anziani. La donna era andata a prendere il nipotino nella palestra della scuola media, dove aveva l’allenamento di basket. Stava quindi attraversando la strada con lui per raggiungere il marito, che aveva fermato l’auto nel parcheggio davanti alla scuola. Proprio in quel momento, è arrivata una vettura condotta da una donna di 81 anni che sarebbe rimasta accecata dal sole, basso all’orizzonte. L’urto è stato terribile: il bambino, 7 anni, è stato sbalzato sul lato della strada, con ferite fortunatamente lievi; la nonna invece è stata investita e trascinata per alcuni metri. Soccorsa dall’ambulanza con medico a bordo della Misericordia di Lastra a Signa, è stata accompagnata in ospedale. Immediato l’allarme anche nella sede di Forza Italia, dove la donna era attesa e dove sono arrivate invece le notizie del sinistro. "È accaduto un grave incidente alla nostra candidata consigliera, la cara Caterina Comberiati – ha comunicato il candidato sindaco Paolo Giovannini - che attraversava la strada con il nipotino sulle strisce. L’auto ha colpito in maniera violenta Caterina, mentre il nipotino seppur ferito non ha riportato per fortuna gravi conseguenze. A nome di Forza Italia che rappresento a livello locale e provinciale ringrazio i passanti e gli abitanti della zona che l’hanno soccorsa e hanno chiamato il 118.

Le condizioni di Caterina sono serie, ma non è in pericolo di vita: si trova a Careggi nel reparto di rianimazione in coma farmacologico e mi recherò quanto prima a trovarla. Siamo altresì vicino al nipotino che è rimasto sotto shock con poche ferite ma ricoverato al Meyer". Sulla dinamica del sinistro sono in corso verifiche dei vigili, mentre l’episodio ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza di via di Sotto, in particolare presso le scuole medie. L’attraversamento più a rischio è però in prossimità della curva, mentre quello interessato dal sinistro di venerdì è più visibile, perché successivo, rialzato e accompagnato da segnaletica luminosa. Purtroppo però, stavolta non è bastato.