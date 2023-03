Non vanno capiti vanno puniti

Gabriele

Canè

Intanto partiamo dalla definizione, perché la forma è anche sostanza. Quelli che ieri mattina hanno imbrattato la facciata di Palazzo Vecchio, non sono ambientalisti: sono dei fuorilegge, per il semplice motivo che la legge vieta di fare quello che hanno fatto. Per l’ennesimo (preavvisato?) vandalismo nei confronti di un monumento fiorentino, con tanto di telecamere al seguito per immortalare l’impresa in diretta, non bisogna dunque cercare significati e motivazioni in un trattato di sociologia, e tanto meno imbastire una sorta di piagnisteomea culpa come quello dell’assessora Monni dopo il recente assalto alla Regione: ragazzi, perché non capite che anche noi amiamo l’ambiente! Sciocchezze. Basta mettere mano al codice penale. Questo signore (recidivo) che il sindaco (bravo) ha placcato ieri più arrabbiato, veloce e deciso dei vigili urbani, non ama l’ambiente se no non violenterebbe una pagina di storia, e non ama la legge. Stop. Dunque, non va capito. Va punito. Anche per spiegare ad altri come lui che se proprio vogliono dipingere delle pareti, ci sono quelle di casa loro. Non quelle storiche, meravigliose, di casa nostra. Un giovane varesino che qualche giorno fa ha sfregiato un monumento neolitico a Malta, è stato condannato a 2 anni e mezzo di galera (sospesi) e 15 mila euro di multa. Giusto. Una sanzione adeguata. Come sarebbe stata adeguata ed efficace quella di prendere il giovanotto di ieri per il bavero e di farlo salire con Nardella e i restauratori (bravissimi) a ripulire le pietre violate. Anche se questo, ne siamo certi, avrebbe comportato guai maggiori di quelli che lui avrà per il suo gesto delinquenziale. Concludendo: siamo stanchi. Stanchi di degrado, di impunità, di giustificazioni per qualunque demenzaviolenza impacchettata in una presunta nobiltà di intenti. Sapendo che basta poco per rimediare: applicare le leggi. Forse è ora di provarci.