"Non sta a noi pagare o costruire l’opera"

La comunità islamica si trova nei locali di Borgo Allegri

dal 2009, e conta all’incirca 30mila fedeli, ma da sempre non ha una sede di proprietà. Sull’ipotesi costruzione di una nuova moschea il sindaco ha chiarito: "Quando c’è una comunità religiosa che non ha un luogo dove pregare credo che questo non sia un problema privato ma sia un problema che riguarda tutta la città. Però noi non possiamo sostituirci alla comunità islamica, non sta a noi costruire, realizzare o pagare l’opera o il luogo di preghiera".