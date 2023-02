Non spingiamo i minori nel mondo dei grandi

Jacopo

Marzetti *

Fra i numerosi commenti suscitati da quanto avvenuto davanti al Michelangiolo, mi ha colpito la tendenza, emersa soprattutto fra esponenti politici, di dividere i ragazzi in due gruppi contrapposti, accreditandole una presunta ideologia. Un’impostazione che ha visto moltissimi rappresentanti delle istituzioni prendere posizione, a partire dal sindaco Dario Nardella. Eppure, una visione del genere, comprensibile e legittima quando si tratta di adulti, diventa un grave errore a fronte di minori. Sono sicuro che le prese di posizione di Nardella e di tanti altri siano state mosse da buone intenzioni, ovvero dalla volontà di condannare in modo netto i fatti. Ma quando si parla di minori non bisogna mai indicare gesti violenti, episodi penalmente rilevanti e casi di bullismo come conseguenza di fazioni e contrapposizioni di gruppo, né evidenziare una divisione per ideologia o dovuta a diverse visioni politiche. Questo errore deve essere evitato per più motivi. Da un lato il pensiero di un minore non può essere cristallizzato in un credo in un momento in cui non tutte le scelte e le prese di posizione sono pienamente consapevoli. Dall’altro, ma direi primo per importanza, evidenziare i motivi di scontro fra due fazioni non fa che acuirle, aumentando il pericolo di ulteriori tensioni. Si vanno così a favorire effetti emulativi da parte di altri ragazzi. E si aumenta il rischio di una vendetta da parte di gruppi che possono trovare un pretesto per nuove azioni violente. Da parte degli adulti, e soprattutto da parte di chi ha un ruolo pubblico, è quindi necessario condannare i fatti, lasciando però tempo e modo di appurarne le motivazioni. Non si devono mai inserire i minori in un "universo adulto" fatto di schieramenti, ideologie e divisioni politiche. E’ compito dei grandi ricordare che sono, appunto, ancora minori.

* Presidente Comitatonazionale media e minori