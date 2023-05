Non solo volontari in Emilia Oggi partono gli alimenti

Il volontariato sestese si mobilita per l’Emilia Romagna. Grazie all’unione di più associazioni oggi partirà un carico di alimenti. L’iniziativa è scattata da una richiesta del Dipartimento solidarietà ed emergenza toscano della Federazione italiana cuochi che ha predisposto una grande quantità di cibi: oggi alle 8,30 il carico, in contenitori termici messi a disposizione dalla società delle refezioni scolastiche, Qualità & Servizi, partirà dalla sede dell’azienda che è a Calenzano. Il materiale sarà trasportato con un furgone fornito dall’Auser di Sesto, guidato da un volontario dell’Associazione nazionale carabinieri, con il supporto organizzativo della Protezione civile. "La Protezione civile comunale – spiega l’assessore Claudia Pecchioli – non ha ricevuto richieste di mobilitazione, ma siamo pronti a fornire tutto il supporto che sarà richiesto. La solidarietà della città, però, non si ferma e proprio in queste ore si stanno attivando singole associazioni e realtà per portare aiuto in Emilia Romagna, come con questa iniziativa. Mentre sono già partiti volontari de La Racchetta, della Croce Viola e della Croce Rossa. A queste donne e a questi uomini, voglio esprimere tutta la gratitudine della città".