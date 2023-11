"Non so perché l’ha fatto. Ora temo per i miei figli"

di Carlo Casini

FIRENZE

Una Katherine Alvarez diversa dalla mamma dolce, pacata e determinata a ritrovare sua figlia Kata che compare di fronte alle telecamere.

A raccontare i terribili attimi dell’aggressione è la vittima 21enne, Lucero Montesinos, 21 anni, seppur tra dolori lancinanti al volto.

"Mi fa male a parlare, e non posso prendere i miei figli in braccio perché con i punti non devo fare sforzi", premette.

Poi prova a rivivere quegli attimi.

"Ero al Tenax. Sono andata in bagno una prima volta, Katherine Alvarez mi ha seguito per litigare. Più tardi sono tornata in bagno con mia suocera e una cugina, sono entrata in wc diverso; d’improvviso mi sono sentita tirare dietro per i capelli e ho visto solo che tirava qualcosa fuori dalla borsa con cui mi ha tagliato faccia, testa, orecchio, quasi 20 punti. Quando ho visto tanto sangue mi sono impaurita sono corsa fuori ad aspettare polizia e ambulanza. Poi ho visto che litigava con la mia amica Kathi (omonimia, Katherine Yglesias, ndr)".

Non è chiaro il motivo: forse un litigio per una vecchia gelosia "ma di più di un anno fa, pareva finita lì, una quisquiglia", è perplessa.

"Non so se fosse ubriaca, non so perché mi ha fatto questo. Ho paura, ho due figlie piccole. Vorrei che fosse arrestata per quello che ha fatto, ho bisogno di protezione, temo che possa nuocere di nuovo a me a e la mia famiglia".

Anche Kathi è stata minacciata: "Non si sa cosa abbia usato Katherine perché i controlli all’ingresso sono serrati, impossibile entrare con un coltello. Mentre soccorrevamo Lucero ho inveito per ciò che aveva fatto e lei mi ha detto ‘la prossima sarai te’. L’ho già denunciata un mese fa perché ha postato una foto delle mie bambine sui social offendendomi. È una famiglia pericolosa. Ha una maschera davanti agli italiani, ma non è una santa. Ho paura, è una famiglia pericolosa e non si sa che amicizie abbia. Tempo aveva già aggredito un’altra ragazza in una discoteca all’Osmannoro. Deve andare in galera. Devo continuare la mia vita, non posso tenere le bambine nascoste per lei".