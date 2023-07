Non siamo più cattivi, ma i social ci hanno reso spettatori della vita La tecnologia ci ha allontanati dal contatto umano: decine di persone non si sentono in dovere di aiutare una ragazza accasciata, come se fossimo spettatori di un film e non attori. Ci interroghiamo su cosa stiamo diventando? Ritroviamo l'umanità e il contatto fisico.