Non si dica che sono fondi spesi male

Cosimo

Ceccuti

La vicenda dello stadio Franchi ha del paradossale. Struttura fatiscente, servizi indecenti, necessità di interventi non prorogabili. Se l’opera dell’ingegnere Nervi è di alto valore storico e architettonico – così ha affermato il Ministero per i beni culturali impedendo interventi radicali – essa rappresenta un patrimonio comune da conservare con finanziamenti pubblici, come si farebbe per esempio se cadesse a pezzi il campanile di Giotto. Non si dica che i milioni di euro potrebbero essere spesi meglio. Quando Giovanni Spadolini fondò cinquant’anni fa il Ministero, con le ricchezze artistiche nazionali in abbandono, ricordò con pieno consenso del Parlamento che il bene culturale merita la stessa attenzione della scuola e della sanità. La soluzione trovata con il ricorso ai fondi del Pnrr, che qualcuno a Bruxelles o nel nostro Paese rimette in discussione, è stata portata correttamente avanti nel rispetto delle procedure, fino all’esame dei progetti e all’apertura delle gare. È doveroso per il Governo fare sentire con fermezza la propria voce ovunque necessario per il rispetto dei "diritti quesiti". Altrimenti dovrà intervenire lo Stato. Se poi si ritiene sia un patrimonio, ma non tale da giustificare la spesa pubblica, si apra al privato, che c’era già – il presidente della Fiorentina Rocco Commisso – milioni alla mano per farne una struttura moderna e funzionale, annullando tuttavia quei vincoli che non gli hanno consentito, da accorto imprenditore, di effettuare il cospicuo investimento. Anche a costo di "sacrificare" le nuove curve e le scale elicoidali per far posto ai negozi e quant’altro. Al paradosso verrebbe voglia di rispondere con altro paradosso: se la struttura di interesse pubblico è così importante da conservare, spostiamola – lo hanno fatto negli anni Sessanta del secolo scorso con i templi di Abu Simbel in Egitto, che la diga di Assuan avrebbe ricoperto con le acque del Nilo – ponendola come monumento in uno spazio adeguato nella città metropolitana. Il sindaco Dario Nardella ha ragione di irritarsi per questa deprimente telenovela: la soluzione peggiore sarebbe quella di non far niente e lasciare andare tutto in rovina.