“Non SettArti“ apre i battenti con una performance in diretta

Non il solito ‘taglio del nastro’. L’inaugurazione della mostra “Non SettArti“, organizzata dall’associazione culturale S1gn3d e in corso, fino al prossimo 13 aprile, al Centro espositivo Antonio Berti in via Bernini, è stata caratterizzata da una creazione in diretta di Tommaso Brogini, che opera anche come ‘madonnaro’ e ha realizzato in tempo reale un’opera. La rassegna si caratterizza per la molteplicità dei linguaggi: si va dall’illustrazione digitale alla poesia, dalla fotografia all’animazione (2D e 3D), dalla pittura tradizionale all’arte di strada. L’iniziativa è sostenuta da Avis Comunale e da un gruppo di appassionati professionisti. Gli artisti in questa edizione sono Alessio Buonavita, Lodovico Braghieri, Tommaso Brogini, Giada Castagna, Lorenzo Giusti (Zargo), Laura Gorrone, Filippo Grassi, Alexia Sapienza, Riccardo Serchi, Beatrice Venanzi (Belzy), Jiwei Yuan. Ingresso gratuito.