"Non pagheremo noi i lavori della nuova FiPiLi"

"Prima la messa in sicurezza, la realizzazione delle infrastrutture di cui si parla, come la terza corsia, poi vediamo. Siamo sempre stati e continuiamo a essere disponibili al dialogo e a un confronto, ma non vogliamo essere criminalizzati e ribadiamo la nostra contrarietà a che siano i trasportatori a finanziare i lavori con il pedaggio". Questo ha ribadito, a proposito della Fi-Pi-Li, il presidente di Cna Toscana Luca Tonini nel corso del meeting che si à svolto ieri alla Fondazione Santa Maria Nuova a Firenze . "La Fi-Pi-Li è una strada importantissima, che collega Firenze alla costa e al porto internazionale di Livorno – ha sottolineato Tonini – ma in questo momento non è sicura, ci sono molti incidenti, spesso i mezzi pesanti restano bloccati nel traffico". Già lo scorso aprile Cna Toscana si era mobilitata per dire no al pagamento del pedaggio per i mezzi pesanti, che, con la costituzione di Toscana Strade, che ora gestisce direttamente la superstrada, dovrebbe essere introdotto entro quest’anno.

Con il pedaggio la nuova società in house della Regione potrebbe incassare – secondo quanto annunciato durante la presentazione di Toscana Strade - circa 14 milioni di euro l’anno, a cui vanno aggiunti le entrate da pubblicità, aree di servizio, sanzioni che consentirebbero di fare investimenti sulla Fi-Pi-Li nell’ordine dei 90 milioni di euro in dieci anni. Iil pedaggio sulla strada di grande comunicazione sarà ridotto rispetto quello che si paga sull’autostrada Firenze-Mare. Non saranno introdotti caselli, ma un sistema per il controllo degli accessi con 5 portali lungo la superstrada.