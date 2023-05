Non fece resistenza all’arresto Fu l’ex a mandargli un sms inquietante Assolto perché il fatto non sussiste

Assolto dalle accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale ’perché il fatto non sussiste’ Ottavio F., 52 anni, arrestato dai Carabinieri del Norm di Signa in piena notte, il 20 maggio 2022. Arresto all’epoca convalidato e seguito da obbligo di dimora. Nonostante un’integrazione istruttoria disposta dal giudice, infatti, non è comparsa l’annotazione di servizio sull’arresto. E le ricostruzioni testimoniali sono risultate contraddittorie. Due i militari costituitisi parti civili. Ottavio F. è stato difeso dagli avvocati Cesare Martucci e Flavia Barducci. In udienza ricostruito l’antefatto sfociato poi nel discusso arresto. Quella serata l’uomo era uscito dall’abitazione per andare a bere una birra nel bar sotto casa. Amici della sua ex lo affrontarono e gli dissero di andarsene: anche lei era lì, per festeggiare il compleanno d’un amico. "E’ perché dovrei andarmene? Io sono qui solo a farmi una birra" rispose Ottavio F. Si convinse anche per l’intervento dei Carabinieri chiamati dagli amici della donna. "Ma a mezzanotte – spiega il difensore – ricevette un messaggio di lei. C’era scritto ’ti uccido’. Ciò lo indusse a uscire. Trovò nuovamente i Carabinieri che lo riportarono a forza a casa. In quegli attimi la madre di Ottavio ricevette una spinta e si fece male e lui si arrabbiò. C’era anche il padre. Ma di tutto ciiò non è stata trovata traccia".

g.sp.