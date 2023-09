"Non c'è più preparazione: Firenze perde credibilità"

"Cosa c’era di diverso un tempo rispetto a oggi? Beh, innanzitutto la militanza. Anni di militanza prima di...". Marco Cellai, una vita condotta saldamente nel recinto politico della destra storica, Msi prima e An poi – è stato prima consigliere comunale, poi parlamentare italiano ed europeo, infine consigliere regionale – misura le parole con il garbo di una volta ma non è difficile comprendere il succo del messaggio: senza preparazione non c’è possibilità di successo. La gavetta è necessaria, insomma, per ritagliarsi un ruolo e avere credibilità quando si arriva davanti agli elettori.

Cellai, c’è un po’ di movimento nella politica locale oggi e sembra che i partiti fatichino a tenere a freno le ambizioni personali. Questo sembra valere un po’ per tutti gli schieramenti politici. Differenze con il passato?

"Sostanzialmente è diversa proprio la classe politica. Una volta si faceva una lunga militanza, c’era addirittura la scuola di partito".

Oggi non sembrano frequentarla in molti

"Oggi stanno un po’ sparendo le classi dirigenti, certo ci sono delle eccezioni ma la tendenza è quella, spesso, di autocandidarsi, addirittura di auto-inventarsi".

Qualche esempio?

"Beh, pensi solo a cosa è successo con il Movimento 5 Stelle, un qualcosa che è nato dal nulla e che si è ritrovato a guidare l’Italia con personaggi che in molti casi ignoravano cosa fossero le istituzioni e a volte anche cosa fosse la Costituzione stessa...".

Una ricetta per cambiare?

"Lo ripeto. Serve preparazione, serve l’esperienza per affrontare le battaglie politiche. Perché poi sennò diventa impossibile gestire una nazione, ma anche semplicemente un Comune. Senza retroterra cultura non si fa nulla di buono. Ecco, oggi vedo proprio un gap rispetto alla generazioni passate".

Chi può invertire la rotta in questo senso?

"Tutto dipende dalla volontà di chi guida le classi politiche. Io poi, alla vigilia dei miei 80 anni, non penso di avere la ricetta segreta per questi tempi. Dico soltanto che serve una presa di coscienza collettiva, soltanto così si avrà una credibilità davanti all’opinione pubblica che oggi tende a squalificare le persone. Magari anche quelle che hanno oggettivamente delle potenzialità e questo è un peccato".

Emanuele Baldi