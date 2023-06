Nomine Cambio al vertice nel Pd Baragli è la nuova capogruppo

di Manuela Plastina

Sandra Baragli è la nuova capogruppo (e prima donna in questo ruolo) del Partito democratico in consiglio comunale a Bagno a Ripoli. Dopo le dimissioni di Andrea Bencini da consigliere, tocca a lei traghettare il partito verso le amministrative 2024. Non sarà semplice: il passaggio del sindaco Francesco Casini a Italia Viva, ha scombinato l’assetto dell’amministrazione e del partito a tutti i livelli. Considerato che il sindaco uscente non può ricandidarsi dopo due mandati, nei prossimi 11 mesi bisogna trovare un nuovo candidato e portare avanti le trattative dentro e fuori dal partito, in vista di potenziali coalizioni non scontate.

Tocca a Baragli col segretario comunale Edoardo Ciprianetti tracciare la strada. Sessant’anni compiuti da pochi giorni, Sandra Baragli è un caposaldo del Partito democratico ripolese, combattiva e fortemente attaccata al territorio e al partito.

Un saluto e un augurio arriva anche dallo stesso Andrea Bencini: "In questi 9 anni in consiglio insieme, abbiamo condiviso molto, spalleggiandoci e anche litigando qualche volta, ma sempre dalla stessa parte e con la stessa visione della vita e della politica. Quando ho deciso di farmi da parte, sapevo di darle un dispiacere, ma anche che avrebbe capito la mia scelta. Son sicuro porterà avanti egregiamente il ruolo di capogruppo".

Plaude il suo incarico anche Ciprianetti: "Con la sua esperienza e la sua passione, Sandra saprà svolgere nel migliore dei modi un ruolo cruciale".

Baragli riconosce da subito la situazione delicata in cui versa lo scacchiere politico locale e sa che dovrà affrontare "una situazione politica complessa nella quale saremo chiamati ad essere protagonisti. Assumo questo nuovo ruolo nella consapevolezza che si tratta di un impegno importante, ma mi hanno insegnato a mettermi al servizio e a disposizione del partito quando ce n’è la necessità. Mi auguro di essere all’altezza, come lo è stato chi mi ha preceduto".

L’esordio di Baragli da capogruppo avverrà nella seduta consiliare di venerdì 16 giugno.