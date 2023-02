Noi ragazzi di strada: piccole regole, grandi intralci Così ripensiamo al percorso da casa e scuola

Pensando al Codice Stradale, vengono in mente i limiti di velocità, i semafori e gli stop, ma ci sono norme "minori", che possono causare difficoltà non così marginali. Ripercorrendo la strada che facciamo per venire a scuola, osserviamo i comportamenti sbagliati di ogni giorno che vengono accettati con indifferenza. Riguardano tutti: automobilisti, motorini così come noi ragazzi, che siamo ciclisti o pedoni. Condividiamo il nostro elenco: parcheggio selvaggio, anche nei posti riservati; sorpasso autobus mentre le persone scendono; motorini che superano da destra; motorini parcheggiati troppo a ridosso del marciapiede (bauletto che intralcia il passaggio); bici (o skate o monopattini) sul marciapiede; bici che transitano in mezzo di strada; bici che procedono affiancate; zaini al manubrio, non in spalla o nel cestino; ragazzi che attraversano fuori dalle strisce; auto che non rallentano nei pressi della scuola.

In classe riportiamo la nostra osservazione e giungiamo a una riflessione: cosa impedisce che la strada sia un caos? Il rispetto, ovvero l’applicazione di un sistema comune di riferimento nella vita ordinaria e non solo nelle occasioni ‘importanti’.