Nodo Matassino, l’attacco di Tozzi : "La Regione finanzi nuovo ponte"

Dopo l’annuncio del divieto di passaggio ai mezzi sopra 26 tonnellate sul ponte di Matassino e della necessità di lavori 70 anni dalla realizzazione, la consigliera regionale Elisa Tozzi (FdI) torna a chiedere con urgenza un secondo ponte. "Per mettere in sicurezza quello già esistente – dice – è stato commissionato l’ennesimo studio di fattibilità con l incarico a progettisti esterni". Tempo e soldi sprecati, "laddove è ormai chiaro che il secondo ponte è improcrastinabile: la Regione lo finanzi come fatto a Signa". Le infrastrutture così vecchie "richiedono risorse per monitoraggio e manutenzione. Sarebbe meglio investire in nuove opere, senza addossare puerilmente, come fa il Pd, la responsabilità su Roma, che non stanzia fondi per la sicurezza dei ponti: qui sono loro a governare da 70 anni. La verità è che da decenni non si fanno opere pubbliche nel Valdarno".

Manuela Plastina