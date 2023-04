No della prefettura alla marcia anti eolico E scatta il presidio

Domenica avrebbe dovuto tenersi la marcia da Dicomano a Vicchio per protestare contro la realizzazione dell’impianto eolico sul giogo di Villore – Corella. Venerdì, però, è arrivata la risposta dalla Prefettura di Firenze, che non ha autorizzato la marcia, ma solo un presidio in piazza della Repubblica a Dicomano che è andato avanti dalle 9,30 alle 16. Spiega Luca, del Comitato per la Tutela dei Crinali Mugellani: "Ci è dispiaciuto perché era una marcia per prendere visione dei punti dove si apriranno i cantieri per modificare la viabilità per i trasporti massicci di materiali giganteschi, un disagio che durerà un anno intero". Sentiti in merito al presidio, i rappresentanti del Comitato spiegano: "Durante la giornata si sono alternate circa 250 persone. Ci sono stati diversi interventi e anche una rappresentazione teatrale. Purtroppo – concludono – ancora non abbiamo novità in merito al ricorso al Tar". E concludono: "Un grazie immenso a tutti coloro che sono scesi e scendono in campo per difendere i crinali appenninici del Mugello".

