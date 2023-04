No alla violenza Una panchina per le donne

Un albero per tutte le vittime del femminicidio. Per dire no alla violenza contro le donne, a San Casciano nell’area del boschetto dell’Uccellare a Spedaletto sono stati piantati aceri e querce. Adesso è presente anche una panchina, dipinta di rosso dai residenti della frazione. Ai monumenti urbani dedicati alla memoria delle donne del capoluogo, Mercatale, Cerbaia e Montefiridolfi, si aggiunge la seduta di Spedaletto. Sono stati il sindaco Roberto Ciappi e la presidente della commissione consiliare delle Pari opportunità Paola Malacarne a presentare e condividere con i cittadini il gesto simbolico. "No alla violenza. Un albero per ogni donna, vittima di femminicidio, che possa dare ancora vita e nutrire il mondo". È la frase che da ieri sera campeggia sullo schienale della panchina rossa. "Non possiamo restare a guardare – dichiara il sindaco Roberto Ciappi – dobbiamo alzare la voce. Abbiamo il dovere di far crescere in noi e nelle nuove generazioni, partendo dall’età dell’infanzia la consapevolezza che ognuno può prevenire e affermare la cultura dei diritti, dell’uguaglianza e della parità di genere". Anche Paola Malacarne ha sottolineato che l’obiettivo dell’iniziativa, assurta a simbolo dell’attività di sensibilizzazione, portata avanti dalla Commissione Pari opportunità, è quello di "stimolare soprattutto i giovani ad aver cura dell’albero dei valori e delle relazioni umane, ad attivarsi in forma collettiva per far crescere la pianta, come quella appena messa a dimora".