"No al pedaggio in FiPiLi. Siamo con i trasportatori"

"Siamo a fianco degli autotrasportatori in questa battaglia contro la volontà, ribadita dal governatore Giani, di istituire il pedaggio per i tir sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno. Non è tassando il mondo del trasporto merci che si risolvono i problemi di una strada regionale per la quale sono stati spesi 43 milioni di euro in 3 anni, senza che disagi e code siano diminuiti. Gli enti locali non possono trattare gli autotrasportatori come un bancomat per tappare le buche e finanziare la nascita di Toscana Strade, ennesimo carrozzone pubblico. Senza contare che non esistono strade a pedaggio selettivo in Italia, e pertanto ci sono anche dubbi di legittimità". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (nella foto), dopo che Giani ha ribadito l’orientamento a introdurre il pedaggio, a margine di una visita ai cantieri: "I mezzi pesanti percorrono la superstrada non per convenienza, ma per soddisfare le necessità degli insediamenti produttivi che si sono sviluppati lungo la Fi-Pi-Li e che quotidianamente hanno bisogno di ricevere e spedire merce. Non dimentichiamo che si tratta di una delle arterie viarie in assoluto più importanti della nostra regione".