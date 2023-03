"No al parcheggio nell’area di cantiere"

"Per la nuova rampa d’accesso al ponte fra Signa e Lastra, ci sarà a breve un incontro con i cittadini". A dirlo, l’amministrazione comunale dopo la petizione supportata da 255 firme. "Abbiamo ricevuto la petizione firmata da cittadini e commercianti di Ponte a Signa – scrive l’amministrazione – che richiedono di poter rendere agibile e utilizzabile come parcheggio la zona del cantiere di realizzazione della rampa. Ricordiamo che stiamo parlando di un’area di cantiere per un intervento che in questo momento è fermo poiché oggetto di interlocuzione con la ditta appaltatrice a causa dell’aumento dei prezzi delle materie prime e dei costi dell’energia. Come comunicato ieri ai referenti della petizione li incontreremo per un confronto sullo stato di avanzamento del progetto e sulle problematiche riguardanti la viabilità in zona". I lavori per la rampa fra via di Sotto e il ponte, lato di Lastra a Signa, sono partiti a gennaio 2021. Si tratta del 1° lotto della variante alla via Livornese che prevede anche una rotatoria sulla ex 67. L’intervento ha registrato però una lunga serie di stop: prima per la rottura di due tubature del gas, poi per il Covid e infine per l’aumento delle materie prime.

Li.Cia.