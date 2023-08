"No al dilemma populista a Firenze: manca un piano per gli spazi pubblici"

La proposta sommaria di adornare via Cavour con alberetti di arance ha il merito di suscitare molte reazioni positive e negative, ma rischia di ridurle a un populistico dilemma, verde sì o verde no. La carenza di alberi e prati negli spazi pubblici è un problema serio che riguarda tutta la città e colpisce ognuno di noi e la pandemia ha amplificato l’esigenza di una prossimità con la natura, anche dentro le città. La lettera di Marco Geddes da Filicaia ha messo in luce la scorrettezza del metodo decisionale adottato, per la sua estemporaneità e prepotenza istituzionale. Ma c’è un problema di metodo tecnico: si riduce un progetto di rinnovo di via Cavour, complesso e delicato per sua natura ad una soluzione semplicistica e banale, con riferimenti forzati a una presunta connessione storica tra Firenze e gli aranci; una strada simile all’attuale, ma in lastricato di pietra arenaria ‘serena’, notoriamente costosa, differente dal Macigno e del tutto inadatta per pavimentazioni esterne.

I fiorentini, sia ciclisti e motociclisti che pedoni con qualche difficoltà di deambulazione ben lo sanno. Purtroppo è un metodo che Firenze segue troppo spesso e i risultati sono sotto gli occhi di tutti: le piazze dei Ciompi e del Carmine sono mediocri e deludenti mentre manca un progetto complessivo degli spazi pubblici sia della città storica che di tutta la città. Intervenire nel centro storico tocca però un nervo scoperto della città, il rapporto rimosso con la contemporaneità e, di conseguenza, con il suo passato, la sua storia.

Proposte estemporanee e populiste non ci sarebbero se Firenze avesse un piano per la qualità dello spazio pubblico dell’intera città e all’interno di questo del verde, un piano con obiettivi chiari, condivisi e misurabili. Contemporaneità è riconoscere che tutti i cittadini, i residenti e anche i temporanei, hanno diritto ad uno spazio pubblico ricco di natura e di diversità, ma anche accessibile, fruibile e prossimo, sia fisicamente che culturalmente.

Accessibile a tutti indipendentemente dalle loro abilità, fruibile secondo le esigenze fondamentali delle persone, prossimo secondo un criterio di diversità ed equità territoriale. Firenze ha però un dovere in più di prossimità culturale che può nascere solo da una tensione progettuale fra contemporaneità e storia. È questo il nodo da troppo tempo irrisolto e questa è la sfida: la proposta che sta girando può essere utile solo se sarà una felice provocazione.