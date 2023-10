‘No aereoporto’ Comuni e associazioni uniti

Il patto per promuovere la Piana come unico sistema metropolitano, in chiave soprattutto no aeroporto, prosegue il suo cammino dopo la presentazione ufficiale di poche settimane fa. Ultimo atto l’incontro, di due giorni fa, alla biblioteca Ragionieri dagli assessorati all’ambiente d di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano e Carmignano in collaborazione con Alterpiana per definire i prossimi passi per concretizzare il progetto.

"È stato un pomeriggio di confronto insieme alle associazioni e realtà che hanno a cuore il nostro territorio, la sostenibilità, l’importanza di cambiare il paradigma su cui basare l’idea di sviluppo – sottolinea l’assessore sestese all’Ambiente Beatrice Corsi – Sappiamo che sul futuro della Piana e del Parco, grava la scelta sbagliata della nuova pista di Peretola. A questo progetto abbiamo confermato la nostra piena opposizione che, come istituzione, riaffermeremo in tutte le sedi.

Abbiamo molto lavoro davanti, ma l’entusiasmo di tutti i partecipanti è un punto di partenza importante. Un grazie a colleghe e colleghi assessori, ad Alterpiana, a partire dal professor Pizziolo che sta mettendo la sua passione e le sue competenze al servizio di questo progetto, e a tutte le associazioni con cui è iniziata un’interlocuzione importante". Il patto per promuovere la Piana come unico ecosistema metropolitano, in grado di mettere in relazione i territori, i parchi,e le comunità per difendere l’ambiente dai cambiamenti climatici e da opere impattanti come la nuova pista è stato promosso dai Comuni di Sesto, Calenzano, Campi Bisenzio e Carmignano, non a caso tutte amministrazioni presenti alla manifestazione del fronte no aeroporto e che, in più occasioni, si sono dette disposte, se necessario, a ricorrere nuovamente alla giustizia amministrativa contro l’opera. Il ‘patto’, comunque, non sarà destinato solo alle amministrazioni promotrici ma anche ad altre (comprese associazioni e cittadin). Un fronte che, dunque, potrebbe allargarsi