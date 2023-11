"No a logiche private e personalistiche"

Quella di Cecilia Del Re è "un’auto-candidatura al di fuori di un percorso da lei stessa votato" nella direzione del partito. "Un percorso che il Pd si è dato, collegialmente e democraticamente, nei suoi organismi dirigenti". Per questo "ci aspettiamo che, nel rispetto della base democratica, si riesca a anteporre il bene comune agli interessi personali, evitando di organizzare eventi che hanno come unico effetto quello di dividere e rendere meno forte la nostra comunità". All’ex assessora, ormai ufficialmente in pista con tanto di convention pro-primarie organizzata il 15 novembre al Tuscany Hall, rispondono i circoli fiorentini del Pd. E fanno muro, visto che 22 circoli su 24 stigmatizzato la scelta annunciata dalla dem. "É una pratica da vecchia politica quella di fare pressione dall’esterno per poi mancare a quasi tutti gli appuntamenti che il partito ha organizzato nei cinque quartieri della città e nei circoli, assieme a centinaia di persone, sui temi centrali per i prossimi anni. Lo abbiamo già visto", mollano il colpo in un documento unitario. "Vogliamo rispetto: il Pd è fatto di tante iscritte e iscritti che lo frequentano con passione dedicando il loro tempo a un obiettivo comune, senza secondi fini o ambizioni personali, dando contributi di idee e volontariato, non in una logica privata e personalistica", scrivono. "Vogliamo rispetto - ripetono - perché il Pd è al governo della città, con un lavoro importante e difficile, e sarebbe importante alimentare positivamente la discussione tra noi, non costruire visibilità solo su polemiche strumentali con l’amministrazione, di cui, tra l’altro si è fatto parte per anni con responsabilità importanti su temi oggi al centro della nostra discussione, perché necessitano di un rilancio deciso alla luce dei cambiamenti della città".