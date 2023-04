"Niente regali, ma donazioni per abbattere le barriere"

Festa grande, a Lastra a Signa, per i 62 anni di Alessio Pancani. L’evento si è svolto al ristorante Kestoria con ottanta di invitati. Una serata di solidarietà, Alessio ha chiesto di sostituire i regali con una donazione: i fondi raccolti andranno al Comitato Ponte a Signa Sant’Anna per l’abbattimento delle barriere architettoniche presenti nella zona, oltre che a sostenere l’associazione “Un calcio per tutto“ impegnata nello sport per disabili. Pancani (nella foto qui sopra) ha raccontato anche la sua esperienza, il modo in cui ha affrontato la disabilità e il suo impegno sul tema. All’argomento è dedicato un libro che verrà pubblicato l’estate.