Niente più aule-container, da marzo

"A marzo basta con i container: entro i primi giorni del mese prevediamo di fare il trasloco delle classi, perché il nuovo edificio è pronto": la vicesindaco e assessore all’istruzione Cristina Becchi fa il punto della situazione per la scuola primaria "Dante Alighieri". Argomento, di recente, anche di qualche polemica politica, sulla questione dei ritardi nell’ultimazione della struttura. "Ritardi ci sono stati – precisa Becchi - e li abbiamo comunicati alla scuola e ai genitori delle classi interessate. Però mi domando il senso di queste polemiche, peraltro supportate con imprecisioni ed errori. Forse ci dimentichiamo che ci sono stati due anni di pandemia, che ci sono stati e ci sono fortissimi rincari dei materiali, e alcuni di questi sono divenuti di difficile reperimento". Ora però il cantiere è davvero al termine. E la vicesindaco spiega quali sono stati gli ultimi ostacoli: "La struttura scolastica era già terminata. La ditta ha lavorato bene e nei tempi prefissati: sono stati davvero bravi e rapidi. Ma non riuscivano a trovare gli infissi, un problema che chi adesso fa lavori edili conosce molto bene. Nel nuovo edificio è previsto un bellissimo pavimento a linoleum, la cui messa in opera si può fare solo quando la struttura è asciutta. Ma senza infissi diventa un problema. Ne hanno provate di tutte, compreso accendere il riscaldamento, ma senza chiudere le finestre l’umidità rimaneva. Ora però tutto è risolto." L’utilizzo dei container però è durato più del previsto: "Lo so – dice Becchi -. Sono la prima io ad essere mortificata e l’ho detto tante volte ai genitori. Ma davvero abbiamo fatto tutto il possibile. I genitori però li capisco, hanno tutte le ragioni del mondo a sollecitare. Invece dalle forze politiche invece che battutine e facili polemiche, peraltro supportate da dati errati, mi aspetterei proposte e idee". L’assessore, per i dati errati, si riferisce alla nota dei Cinque Stelle e Cambiamo Insieme che avevano polemizzato, citando una canzone di Mina, "parole, parole, soltanto parole", e contestando come "anche per il 2023 i bambini andranno a scuola nei containers".

I due gruppi di minoranza aggiungevano: "Ad oggi, i container costati 150mila euro l’anno ai borghigiani sono ancora lì. I nostri bambini andranno ancora a scuola nei containers che paghiamo tutti". Le cifre, nota Becchi, sono molto diverse: "I prefabbricati installati a scuola nel settembre 2017 fino a febbraio 2023 sono costati 236 mila euro; e al netto dei contributi di Regione e Città metropolitana, alle casse comunali in cinque anni sono costati 80 mila euro".

Paolo Guidotti