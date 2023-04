Niente commissione d’indagine sul caso dei ’furbetti comunali’

Il caso “cantiere comunale“, con gli operai ’furbetti’ indagati e mandati a processo (vicenda conclusasi sul piano giudiziario con tre patteggiamenti e quindici assoluzioni) tiene ancora in fibrillazione la politica borghigiana. E ieri il consiglio comunale ne ha discusso, su iniziativa dei gruppi di opposizione: di Borgo in Comune che ha chiesto chiarimenti al sindaco sulla richiesta di danni erariali e d’immagine rivolta a dipendenti coinvolti, e di Cambiamo insieme e Cinque Stelle, che hanno chiesto di istituire una commissione d’indagine. Sulla commissione non c’è stato accordo, e alla fine la proposta è stata bocciata: sette voti del gruppo Pd contro i cinque dei tre gruppi di minoranza. Il sindaco Paolo Omoboni ha detto che la commissione avrebbe di fatto quasi trasformato l’aula consiliare in una sorta di tribunale-bis, "per avere risposte che già sono scritte negli atti processuali, che sono pubblici e che i consiglieri possono tranquillamente leggere". Poi ha esplicitato: "L’obiettivo è quello di dare la colpa al sindaco dell’avvio di questa vicenda". Un’accusa che Omoboni ha sempre respinto, e che la ricostruzione data durante il processo dal comandante della Guardia di Finanza avrebbe di fatto smentito, sostiene. Anche perché la vicenda non è chiusa, riguardo né alla richiesta della Corte dei Conti, né all’avvio dei procedimenti disciplinari. E perciò una commissione creerebbe ulteriori tensioni, anche a danno delle persone coinvolte. Per la minoranza sono intervenuti Verdi, Ticci, Giovannini, Margheri e Romagnoli. Quest’ultimo ha attaccato la Procura: "Si è scelta un’esposizione mediatica, mettendo alla gogna le persone, per situazioni ridicole, rispetto al funzionamento del cantiere comunale". E ha poi stigmatizzato la durata del procedimento giudiziario, sei anni: "Un’enormità".

Paolo Guidotti