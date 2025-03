Nido Pepolino, al via le iscrizioni

Per tutto marzo, le famiglie con bambini nati nel 2023 o entro il 31 agosto 2024 potranno presentare domanda di iscrizione al nido d’infanzia comunale ’Pepolino’ di Tavarnuzze. Possono farlo anche i genitori dei bimbi nati dal 1 settembre dello scorso anno fino alla fine del 2024: saranno inseriti in una graduatoria suppletiva. Il nido Pepolino ha una capienza di 45 posti totali, di cui 35 a tempo lungo, 10 a tempo corto (uscita alle 13,30). I genitori degli aspiranti piccoli iscritti, prima di presentare l’iscrizione possono visitare la strutture: le porte saranno aperte per le visite agli ambienti e per incontrare le educatrici il 15 marzo dalle 10 alle 13 e il 18 marzo dalle 17,15-19,15. La domanda dovrà essere presentata online entro il 31 marzo attraverso il portale dello sportello telematico polifunzionale del Comune di Impruneta, accessibile tramite il sito del Comune. Per chi necessitasse di supporto sono alla biblioteca di Impruneta e all’ufficio URP di Tavarnuzze.