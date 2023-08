Nido, materna e primarie a Fiesole: 5 domande al Pd

Il Pd torna a incalzare l’amministrazione comunale sul furuto dell’asilo nido di Fiesole, la cui sede è a rischio inagibilità. Intanto, è stata rimandata l’apertura, inizialmente prevista per il prossimo 4 settembre, nell’attesa dell’esito dei controlli tecnici. "Siamo preoccupati e sgomenti. Quindi come Pd- spiega il segretario Cosimo Latini- stiamo lavorando per chiedere quanto prima la convocazione di un consiglio comunale straordinario aperto a tutta la cittadinanza sul tema dell’asilo nido e più in generale sulle scuole fiesolane". Per fare il punto sulla situazione, si invita il sindaco a rispondere a 5 domande, a partire dal perché, dopo la chiusura della materna di Borgunto, non sia stata fatta subito una valutazione sull’intero stabile, asilo compreso. Il timore è infatti, come lamentato già da alcuni genitori, è che in questi mesi i bambini possano aver frequentato un ambiente pericolo. Da chiarire c’è anche il discorso economico. "Perché in questi anni, conoscendo lo stato di precarietà delle scuole- chiede il Pd- non si è proceduto con un piano che stanziasse risorse per un’adeguata manutenzione? Perché non si è approfittato del Pnrr? Perché nel nuovo Poc non è stata inserita la previsione di nuovi e moderni plessi scolastici?". "Ora è il momento di trovare la soluzione per i bambini- osserva il sindaco Ravoni- Le risposte alle strumentalizzazioni politiche arriveranno quando tutto sarà risolto".

D.G.