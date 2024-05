Nido Marini, stop al freddo e all’afa. Parte il maxi lavoro di isolamento

Approvato, dalla giunta comunale, il progetto esecutivo per un maxi intervento di efficientamento energetico all’asilo nido Elio Marini di via Tommaseo che consentirà di avere un habitat migliore, sia in estate che in inverno, nei diversi spazi ma anche di ottenere un risparmio economico sulle spese di riscaldamento e raffreddamento dei locali. Le opere in ponte, dal costo complessivo di 200mila euro, consisteranno in particolare nella sostituzione degli infissi e nella installazione di sistemi di schermatura e ombreggiamento. La necessità dell’operazione deriva dal fatto che la struttura dell’edificio è piuttosto vetusta (la costruzione del nido dedicato all’ex sindaco di Sesto Marini è stata infatti ultimata nel 1992) e che gli impianti ed i serramenti risalgono a quel periodo. Inoltre, il progetto rientra nell’ottica della realizzazione di opere finalizzate all’incremento dell’efficienza energetica degli edifici pubblici che, da alcuni anni, stanno interessando le scuole, in particolare, ma non solo. In particolare, per la struttura per la prima infanzia di via Tommaseo è programmata la fornitura e posa di infissi in alluminio a parete di varie dimensioni in tutti gli ambienti dell’edificio scolastico (tra l’altro finestre e porte finestre comprensive di maniglioni antipanico per le vie di esodo dove previste) che dovrebbero migliorare decisamente il "comfort termico" per i piccoli frequentatori, gli insegnanti ed il personale del nido. Saranno inoltre installate frangisole e tende da sole in corrispondenza di alcune finestre e delle ampie aperture di accesso al giardino che circonda l’asilo.

Ultimo intervento previsto quello della sistemazione di zanzariere vicino a infissi della cucina e del servizio igienico e spogliatoio adiacente. I lavori saranno effettuati la prossima estate nel periodo di chiusura della struttura e si affiancheranno a quelli che riguarderanno altri plessi interessati da opere di manutenzione: "Il lavoro sulle strutture scolastiche, soprattutto nei mesi estivi, quando le attività didattiche sono sospese – sottolinea infatti la vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Claudia Pecchioli - è costante e mirato a migliorare gli spazi dove bambini e ragazzi trascorrono tante ore della loro giornata. Questo pacchetto di lavori al Marini ha una duplice finalità: da una parte ha come obiettivo il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio, dall’altra contiene al suo interno alcuni interventi volti a favorire una migliore temperatura delle aule. I nidi svolgono attività fino a tutto giugno e rispetto alle altre strutture hanno quindi esigenze diverse affinché sia garantito il comfort a bambini e operatori".