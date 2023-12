Nido ’Ceccobilecco’ si va verso la privatizzazione. La rabbia dei genitori: "Vogliamo risposte"

Lo hanno già definito un ‘regalo di Natale’. Il Nido Ceccobilecco , struttura storica, sembra destinato alla chiusura. Almeno nella sua attuale veste pubblica. Destinato a finire nell’orbita della gestione privata, sotto la cooperativa Giocolare. "Una notizia - dice Serena Passerotti, in rappresentanza dei genitori - che è stata confermata dall’assessore Cresci. A giugno scorso la cooperativa Giocolare ha comprato due fondi in piazza Pavese, a settembre è cambiata la disposizione regionale riguardo ai lattanti ed il gioco è stato fatto. Vengono date le chiavi in mano a una cooperativa che avrà così il monopolio dei nidi di Pontassieve. Questa manovra - dice Passerotti - per l’assessore viene fatta per aumentare l’utenza di soli diciotto posti, abbattendo notevolmente i costi del comune. Ma tutto questo a discapito della qualità del servizio. Infatti il nido Ceccobilecco è, sì, appaltato ad una cooperativa, ma rimane un servizio supervisionato dal comune nella parte pedagogica e tecnica, cosa che viene a mancare nei nidi gestiti da privati". IPoi c’è il ‘giallo’ della delibera: "La decisione è stata presa solo dalla giunta , da sei persone, ed alla domanda su quando sia stata fatta la delibera c’è stato un tentennamento. Non abbiamo infatti trovato nessuna informazione sul sito del Comune. Abbiamo chiesto cosa ne sarà del Ceccobilecco, ma non ci è stata data risposta. C’è però un progetto di edificazione approvato a marzo 2017 nei terreni sovrastanti il nido.

Inoltre ad una bambina non verrà garantita la continuità, ma non è importante perché è solo una, secondo le parole di Cresci". Sulla questione intervengono anche Italia Viva e Lega di Pontassieve: "Ci sarà un nido ampliato, ma non più nel verde, senza controllo pubblico sulla programmazione didattica. Tutto è già deciso, con una delibera al momento desaparecida", dicono Massimo Calamai, Silvia Colombo e Luigi Fantini di Iv. "Una scelta incomprensibile e misteriosa da parte del comune - dice Cecilia Cappelletti, capogruppo della Lega a Pontassieve -, nel nome di una privatizzazione che va contro i principi storici della sinistra". Per il 4 gennaio è intanto in programma un’ulteriore incontro sulla questione.