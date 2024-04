Nidi comunali . Partono le iscrizioni esclusivamente online

È tempo di iscrivere i propri figli ai servizi nido comunali e convenzionati di Reggello. Fino al 29 aprile, la presentazione delle nuove domande o la riconferma della frequenza dovranno avvenire esclusivamente attraverso il portale delle iscrizioni online. Possono accedere le famiglie con bambini che avranno compiuto 12 mesi entro il 31 agosto o entro il 31 dicembre sempre di quest’anno. Per alcune strutture, come il nido di Pietrapiana e "Le Orme dei Piccoli" di Borgo a Cascia, possono iscriversi anche coloro che compiranno 6 mesi entro queste stesse scadenze, potendo accettare bimbi più piccoli. L’inserimento al nido avviene a partire dal mese di settembre rispettando la graduatoria e i requisiti specifici della struttura. Necessaria la dichiarazione Isee valida per l’intero anno solare per valutare l’applicazione corretta delle tariffe. Le tariffe per gli utenti non residenti sono maggiorate, con possibilità di riduzioni per il secondo figlio iscritto.

Ma.Pl.