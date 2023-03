Nidi comunali Open day per i genitori

I nidi comunali aprono le porte ai genitori che vorranno conoscere le strutture, il personale e l’ambiente dove mandare i propri bimbi per la prima esperienza formativa della loro vita. L’asilo Stacciaburatta in via del Tabernacolo, località Capalle, sarà aperto oggi e il 30 marzo dalle 16,30 alle 18. Il nido Enriques Agnoletti in via Firenze angolo via Brescia, riceverà i genitori i giorni il 3 e 4 aprile dalle 16,30 alle 17,30. Per partecipare agli incontri è necessario prenotare scrivendo ad: [email protected] Le visite ai nidi (che accolgono bimbi dai 6 mesi ai tre anni) precedono di pochi giorni il periodo per le iscrizioni. I nidi comunali sono aperti dalle 7,30 alle 17,30 con gli ingressi possibili dalle 7,30 alle 9. Sono previste tre fasce orarie di frequenza: dalle 7,30 alle 13,30, dalle 7,30 alle 16,15 e dalle 7,30 alle 17,30.