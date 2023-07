Nidi comunali dall’anima green a Figline Incisa: al via i lavori sulle aree esterne Il Comune di Figline Incisa ha realizzato interventi verdi per portare avanti il progetto outdoor education, con l'aggiunta di giochi, arredi e manutenzioni straordinarie. Potature, pulizia da rifiuti e sostituzione di alberi nelle aree verdi delle scuole per la messa in sicurezza.