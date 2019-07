Firenze, 17 luglio 2019 - Luigi Ciatti, sua moglie Cinzia, la figlia Sara, sono arrivati in Costa Brava, per la prima tappa di un percorso giudiziario che comincia oggi. Al traguardo c’è scritto giustizia per il loro figlio Niccolò, 22 anni appena, pestato fino alla morte in una rissa nella discoteca St Trop di Lloret de Mar la notte del 12 agosto 2017.

Indagati sono i tre ceceni che, spalleggiandosi, consentirono a Rassoul Bissoultanov, commesso part time e lottatore a tempo pieno, di picchiare, picchiare e ancora picchiare, fino a quel calcio alla testa, sferrato davanti ai telefonini che filmavano il massacro con mani tremule e pavide. In macchina da Scandicci fino all’aeroporto di Pisa, un’ora e venti di volo in mezzo ai vacanzieri e ai ragazzi come Niccolò carichi per l’agognata vacanza, il trasferimento in albergo a Blanes, il capoluogo, sotto il sole che rende le strade di questa costa un brulicare di parei e infradito. Ma loro no. I Ciatti sono turisti forzati, con i minuti scanditi dal tempo che manca alle 10 di stamani, l’ora dell’appuntamento davanti al giudice.

La pre-udienza. È una sorta di udienza preliminare quella che comincia oggi al tribunale di Blanes. Bissoultanov, detenuto da quel giorno (vennero arrestati tutti e tre, ma due poi rilasciati), assisterà con un videocollegamento dal carcere, mentre degli altri due compari, è annunciata, forse, la presenza. Per la prima volta, i familiari di Niccolò avranno di fronte chi li ha privati di un figlio e un fratello. «Affronteremo questa prima prova - dice papà Luigi rivolto al figlio - forse avremo accanto a noi due dei tre assassini che ti hanno tolto la vita, ma saremo forti perché dobbiamo arrivare ad avere giustizia, una giustizia che tolga dalla strada questi balordi, una giustizia che meriti».

Due dei tre ceceni sono “tornati” dentro al processo per la convinta opposizione degli avvocati dei Ciatti. Per la giustizia spagnola, si processava soltanto Bissoultanov. Al termine di questa pre-udienza si saprà quanti saranno gli imputati per l’omicidio del giovane di Scandicci. Da loro, non è mai arrivato un cenno di scuse, tanto meno una richiesta di perdono. Luigi Ciatti, prima di uscire dall’albergo con la sua famiglia per andare a vedere dove si terrà l’udienza, in ogni caso lo rispedirebbe al mittente: «È una parola che abbiamo eliminato: quel video dice tutto».

IL RICORDO. Esattamente due anni fa, Niccolò, dal banco del mercato di San Lorenzo che gestiva, contava i giorni che mancavano alla partenza per la vacanza a Lloret de Mar con gli amici di sempre. Ad agosto la partenza: sole, mare, musica, le foto sui social e il pensiero a chi gli voleva bene a casa. Era l’ultima sera, quella al St Trop, la discoteca che ha chiuso soltanto qualche giorno e oggi rischia di uscire “indenne” dal procedimento che si celebra al tribunale di Blanes.