Alessandro Borghese a Firenze: Next Generation Fest, tanti grandi ospiti

Firenze, 2 agsoto 2023 - C’è la data, ci sono i primi nomi, è on line il modulo per iscriversi gratuitamente. Si è messa in moto la macchina organizzativa della seconda edizione del Next Generation Fest, l’evento della GenZ organizzato dalla presidenza della Regione Toscana e Giovanisì e finanziato interamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale).

Ermal Meta

La manifestazione si terrà sabato 21 ottobre 2023. Tornerà nel Teatro del Maggio a Firenze, che la accolse già lo scorso anno, quando arrivarono da tutta Italia oltre 5mila giovani. Dalle 10 alle 23 oltre 60 ospiti - content creator, artisti influencer, imprenditori, giornalisti e istituzioni - si alterneranno sul main stage e daranno vita ad un programma ricco di speech, interviste, performance musicali e artistiche. Nella conduzione dell'evento si avvicenderanno Gabriele Vagnato, comico e creator e Veronica Maffei, giornalista.

“Sarà una giornata in cui la Toscana farà vedere ancora una volta la sua determinazione per valorizzare i giovani e il loro protagonismo, ovvero le energie più fresche per il presente e il futuro della regione e dell’intero Paese, e avvicinarli alle istituzioni”, osserva il presidente Eugenio Giani, sottolineando anche il valore della scelta della location della manifestazione: “Il Next Generation Fest evidenzierà ancora una volta le notevoli potenzialità del Teatro del Maggio, introducendo i giovanissimi alla cultura musicale del Maggio motivandoli a frequentarlo tutto l’anno”.

Gli ospiti - Numerosi i nomi già in scaletta. Dal mondo della musica, Ermal Meta, Olly, Sethu, Giovanni Caccamo, i Colla Zio e la dj Silvie Loto.

Dalla tv la conduttrice e creator Aurora Ramazzotti, il giornalista Fabio Caressa e lo chef e noto conduttore Alessandro Borghese.

Per le istituzioni parteciperanno il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, il presidente della Regione Eugenio Giani, il Capo Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Michele Sciscioli e il commissario straordinario dell’Agenzia Italiana per la Gioventù Federica Celestini Campanari.