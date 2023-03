Firenze, la neve intorno alla città. Fiocchi da Monte Morello a Montesenario

Firenze, 1 marzo 2023 – L’inverno mostra la sua coda a Firenze come già accaduto in passato a inizio marzo. E in questo mercoledì 1 marzo infatti la neve è scesa copiosa su tutti i rilievi intorno al capoluogo.

Insomma, se da una parte l’inizio del mese è il preludio alla primavera, l’inverno non ha mancato di lasciare la sua zampata.

Neve in Toscana, Appennino in bianco dall’Amiata all’Abetone

Una situazione che è stata attentamente monitorata dalla Protezione Civile, che ha lanciato diversi appelli alla prudenza soprattutto in auto. Come sempre, lo spettacolo dei fiocchi bianchi e dei paesaggi da cartolina ha attirato tanti curiosi e amanti delle foto, che si sono spinti fino in collina per degli scatti da conservare.

Neve dunque sulle colline Firenze a partire più o meno dai seicento metri di quota. E così i fiocchi hanno velocemente imbiancato il Monte Morello (900 metri di quota). Mentre la neve ha reso ancor più suggestivo il paesaggio intorno al santuario di Montesenario (800 metri di altitudine), altro rilievo meta di turismo.

Particolarmente copiosa e suggestiva la neve al passo della Consuma (1000 metri di quota). Le strade risultano percorribili, ma ovviamente con accorgimenti importanti per mantenere la sicurezza. “Le precipitazioni nevose – scrive la Protezione Civile della Città Metropolitana – sono intensificate e la quota neve è calata fino a quote collinari. Sulla viabilità appenninica si sconsiglia il traino di rimorchi ed i mezzi in transito devono essere dotati di dispositivi invernali montati”.

L’incantesimo della neve sembra destinato a finire da stasera. Le precipitazioni, secondo quanto prevede il Lamma Toscana, finiranno per fare spazio gradualmente a un rasserenamento del cielo e, nei prossimi giorni, a un rialzo graduale delle temperature. L’inverno è finito? Al momento è difficile da dire, i prossimi giorni daranno un quadro più chiaro.