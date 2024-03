Neto Gli anziani alzano la voce: "Il rione è rimasto senza servizi"

di Sandra Nistri

Il nuovo supermercato Coop.fi di viale Giulio Cesare è in attività da poco più di una settimana e, complice anche la curiosità per la nuova apertura, sta ottenendo buoni riscontri in fatto di vendite e apprezzamento. C’è anche chi, però, non sposa assolutamente il progetto e, soprattutto, il trasferimento e relativa chiusura del punto vendita del Neto: "Non mettiamo in dubbio che la nuova Coop sia funzionale e sicuramente più moderna – dice ad esempio Franca Martelli a nome di un consistente gruppo di anziani della zona - ma con la chiusura del supermercato il quartiere del Neto si è svuotato anche dell’ultima attività presente. Per chi può spostarsi agevolmente non è un problema raggiungere il nuovo punto vendita, ma qui al Neto ci sono anziani che si muovono con il deambulatore o fanno comunque fatica a camminare, per i quali anche andare a comprare qualcosa al supermercato era un’occasione per uscire di casa e socializzare".

Ora il quartiere "è totalmente morto, senza servizi e la cosa chi ci dispiace di più è proprio che i più danneggiati siamo noi anziani – continua – che abbiamo fatto nascere il Neto trasferendoci qui tanti anni fa".

In occasione dell’inaugurazione del punto vendita di via Pratese è stata istituita anche una navetta che collega il vecchio supermercato del Neto con il nuovo ma, secondo i diretti interessati non si tratterebbe della soluzione ottimale: "La navetta è stata prevista fino a fine marzo – prosegue infatti Franca – e comunque per molti anziani che utilizzano il deambulatore sarebbe un problema prenderla. Per noi, ripeto, sarebbe fondamentale invece che, nel progetto di ripristino dell’ex supermercato del Neto fosse previsto il mantenimento di un piccolo punto vendita alimentare anche solo per i generi più necessari ed è questo che chiediamo".

Sulla questione ancora non ci sono risposte: Unicoop Firenze, infatti, contattata fa sapere che al momento è in corso una riflessione, anche con le associazioni del territorio, sulle funzioni che lo spazio dell’ex supermercato del Neto potrebbe ospitare ma, al momento, è prematuro fare previsioni. Anche il prolungamento del servizio della navetta sarà valutato in base alle effettive richieste.