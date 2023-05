Neto Albero cade sull’area giochi

Il parco, per fortuna, era chiuso per l’allerta meteo, e quindi i danni sono stati solo materiali. Sarebbe potuta andare molto peggio con il polmone verde del Neto aperto e in piena attività. Due giorni fa, intorno alle 10,20 del mattino, un albero che si trova fuori dal cancello del parco, ma sul confine, lato di via Arrighetto da Settimello, è caduto finendo all’interno, poco distante dall’area gioco solitamente molto frequentata dai bambini. Si tratta, in particolare, di un ippocastano: nel crollo ha danneggiato un tratto di recinzione del parco che dovrà essere ripristinato. Nessuno è rimasto travolto, per fortuna, visto che il parco era vuoto. La pianta – stando alle informazioni fornite direttamente dal Comune – era apparentemente sana e, fino ad ora, non aveva mostrato problemi di stabilità. Anche ieri il polmone verde del Neto, al confine tra Sesto e Calenzano, è rimasto chiuso e lo sarà anche oggi: in particolare nella giornata di oggi sarà effettuato un sopralluogo insieme al tecnico che già affianca gli uffici comunali nel piano di monitoraggio delle piante del Neto per individuare le cause della caduta dell’albero. Se le verifiche si concluderanno in tempi brevi il parco potrà anche essere riaperto questo pomeriggio. Intanto l’intera area è stata transennata per motivi di sicurezza.

Non è la prima volta che si verifica un episodio del genere: nella primavera dell’anno scorso, ad esempio, con il parco chiuso ancora per allerta meteo, si era verificata la caduta di un leccio monumentale. La scelta adottata dell’amministrazione, che gestisce l’area verde, è comunque quella di chiudere sempre il parco in caso di allerta meteo, e in particolare in caso di forte vento.

Sandra Nistri