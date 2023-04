"Nessuno pensava di finanziare il restyling con il Pnrr"

L’affondo di Salvini sullo stadio Franchi va dritto al bersaglio. Per quanto riguarda il Pnrr "il mio obiettivo è spedere i fondi tutti e bene fino all’ultimo euro in cassa". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in una conferenza stampa alla sede della Stampa estera. "Il mio ministero ne ha 40 diretti e 20 di fondi complementari e quindi 60 miliardi tra denari italiani ed europei che noi staimo investendo in ferrovie e digitalizzazione, innovazione efficienza energetica".

"È chiaro – ha aggiunto Salvini – che abbiamo ereditato dei ritardi sì, e dei progetti non allineati all’investimento proposto e penso alla polemica ultima sugli agli stadi. Non penso nè l’Italia nè l’Europa pensassero al Pnrr per pagare lo stadio di Firenze o altre iniziative private, quindi se c’è qualcosa da rimodulare o ricalibrare lo faremo. Ma l’obiettivo è spendere bene questi soldi che in gran parte sono a prestito e quindi vanno restituiti".