"Nessuno difende la piccola impresa"

"Nessuno si sta muovendo per difendere la piccola – media impresa, il nostro paese è piegato alla logica della speculazione". Aldo Cursano, presidente Confcommercio Firenze, è una furia. E conosce bene il tema: "Da anni denunciamo l’aumento dei canoni di locazione ma nell’ultimo periodo questo trend ha raggiunto dimensioni impressionanti. Sono tantissime le attività tradizionali che, soprattutto a partire dalla pandemia, hanno chiuso o sono fallite proprio perché i proprietari non riuscivano a far fronte agli affitti" sottolinea Cursano secondo cui i piccoli negozi sono un patrimonio della città oltre che "un presidio sociale importantissimo". "Se le attività chiudono, i residenti si spostano – aggiunge -, lo abbiamo visto negli anni con lo spostamento di tanti servizi che hanno accelerato lo spopolamento del centro. E se i residenti vanno via non facciamo altro che consegnare la città alla delinquenza".

Poi il presidente di Confcommercio Firenze tratteggia un quadro della geografia commerciale della città: "I grandi palazzi sono nelle mani degli speculatori, i fondi di grandi brand o catene che non hanno cuore la città come può averla un piccolo imprenditore che è nato e cresciuto a Firenze o che ha scelto Firenze come città di vita. Mi rendo conto che si tratta di scelte forti ma tutti gli attori in causa sono chiamati a prendere decisioni: o sottostare alle logiche del profitto o scegliere Firenze con la bellezza dei suoi negozi di vicinato e le luci accese degli appartamenti ancora vissuti". Poi Cursano tira una frecciatina ai proprietari "a volte senza scrupoli che preferiscono avere i fondi vuoti anziché trattare sul canone" e alle istituzioni perché nonostante le grandi promesse ancora non hanno fatto niente di concreto per difendere il tessuto imprenditoriale e la vivibilità della città.

"L’aumento dei canoni per le attività commerciali è in linea con la sempre maggiore attrattività di Firenze in un quadro di globalizzazione dei mercati e flussi turistici – è chiaro Santino Cannamela, presidente Confesercenti Firenze -. Se si vuole intervenire su questo aspetto salvaguardando comunque la libertà di mercato e di impresa, occorre farlo attraverso la leva fiscale. Occorre ciò aumentare il prelievo fiscale sulla rendita e diminuire quello sul lavoro, esattamente il contrario di quanto purtroppo sta avvenendo nel nostro Paese".

Rossella Conte