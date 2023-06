Nessuna bandiera a mezz’asta per il Cav Scatta la polemica

"Perchè a Pontassieve non ci sono bandiere a mezz’asta per il lutto nazionale per ricordare il presidente Berlusconi?". A chiederselo sono il consigliere metropolitano e comunale Cecilia Cappelletti (Lega) e Giampaolo Giannelli, portavoce FdI a Pontassieve. "La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto – dicono i due – ha disposto l’esposizione a mezz’asta delle bandiere nazionale ed europea sugli edifici pubblici del territorio nazionale e delle sedi diplomatiche e consolari, dal 12 al 14 giugno. Ci chiediamo quindi per quale motivo il comune di Pontassieve non esponga, come sarebbe giusto e doveroso, le bandiere. È una decisione grave perché non si tratta di una scelta, che l’amministrazione può fare o meno, ma di un atto dovuto, come da circolare ministeriale. Si tratta purtroppo – concludono – dell’ennesima situazione nella quale le amministrazioni di sinistra dimenticano di fare quanto dovuto. La giusta celebrazione disposta dal governo deve avvenire a prescindere da ideologie e divisioni".