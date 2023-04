"Nessuna aggressione, ho solo protestato per le forti vibrazioni"

Continua a far discutere l’episodio avvenuto martedì scorso in via Bixio, zona Colonnata, nell’area del cantiere allestito da Publiacqua per il potenziamento dell’acquedotto e il rifacimento della fognatura. Secondo Publiacqua un operaio di una ditta esterna sarebbe stato aggredito. Ma la persona indicata come aggressore non ci sta e fornisce una versione ben diversa: "Sono sceso in strada – sottolinea – per parlare con gli operai del cantiere al fine di far diminuire le forti vibrazioni che arrecavano danni agli edifici. Preciso che non c’è stata nessuna azione fisica aggressiva, nessuna spinta, lesione o colpo inferto ai danni dell’operaio. E non c’è stata neppure un’aggressione verbale. Solo una richiesta di cessare l’utilizzo di uno strumento invasivo per le persone e lesivo delle proprietà private".

Ad innescare la reazione, secondo il suo racconto, sarebbero state le vibrazioni particolarmente forti di un macchinario utilizzato, che sarebbero state avvertite anche ai piani alti. L’uomo – che è seguito dall’avvocato Paolo Tresca – spiega anche di avere giià rappresentato l’accaduto in un esposto e di "riservarsi ogni azione legale in caso vi fossero conseguenze per questo evento mai verificatosi". Ovvero: se dovesse arrivare una denuncia ufficiale per l’episodio. Intanto, come già annunciato da Publiacqua, il cantiere, aperto a gennaio, è terminato, nei tempi stabiliti, e cioè lo scorso mercoledì. Ora resta da effettuare l’asfaltatura definitiva.