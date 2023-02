Nessun ricorso La famiglia spinge per Roma

A questo punto, si intrecciano anche le strategie processuali. I difensori di Rassoul Bissoultanov hanno interesse a far diventare definitiva la condanna più leggera, cioè quella spagnola, per l’omicidio di Niccolò Ciatti (nella foto). Per questo, potrebbero non ricorrere alla Cassazione locale avverso la conferma dei quindici anni inflitti a Girona e confermati nell’appello di Barcellona, anche se, in ogni grado di giudizio, il legale dell’imputato ceceno hanno tentato di ridimensionare la sua condotta dolosa.

Situazione opposta in Italia. Le motivazioni della sentenza emessa martedì dalla corte d’assise di Roma sono attese fra due settimane. Qui, il legale italiano dell’imputato non ha fretta e per questo è certa l’impugnazione. Di contro, i Ciatti, con l’avvocato Agnese Usai e Massimiliano Stiz, sperano che la giustizia italiana corra veloce e non presenteranno alcun ricorso.