"Nessun impoverimento dell’ospedale mugellano" L’Asl replica alle accuse

La Cisl Sanità aveva denunciato lo spostamento delle attività di chirurgia oncologica femminile dall’ospedale del Mugello a Ponte a Niccheri, ora l’Asl interviene per "smentire qualsiasi rischio di ‘perdita’ o ‘depauperamento’ dell’ospedale", ricordando "che per quanto riguarda l’ostetricia e la ginecologia i presidi del Mugello e Santa Maria Annunziata a Ponte a Niccheri, sono uniti in un’unica struttura organizzativa complessa". Ciò "rappresenta un arricchimento in quanto ha permesso di eseguire interventi nell’ospedale del Mugello sia da parte di personale interno sia di equipe miste degli ospedali Borgo San Lorenzo e Ponte a Niccheri." L’Asl evidenzia come "i 16 casi eseguiti all’Annunziata sono riconducibili a pazienti che o per una scelta spontanea o per una migliore appropriatezza della terapia, si sono rivolte a quell’ospedale". Non solo: l’Asl annuncia di aver previsto a Borgo San Lorenzo "d’implementare le strumentazioni con una dotazione di alto livello per i tumori dell’apparato genitale femminile: nei prossimi giorni arriverà all’ospedale una colonna endoscopica di ultima generazione che consentirà di eseguire la tecnica del linfonodo sentinella per i tumori del corpo dell’utero. Pertanto anche le pazienti in cui saranno riscontrate queste problematiche, verranno operate a Borgo San Lorenzo". Per operare i tumori al seno invece l’ospedale di riferimento resta Ponte a Niccheri, a causa delle norme nazionali che richiedono di eseguire almeno 150 interventi per struttura.

P.G.