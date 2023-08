Nerone continua a farsi sentire Domani termometro a 41 gradi Oggi invece si fermerà a 40

L’anticiclone africano Nerone tra poco raggiungerà la sua massima potenza e ha già stracciato importanti record, come quello dello zero termico in montagna dove le temperature sono state sempre positive fino a 5.328 metri. Prorogato fino a domani il codice rosso per il caldo a Firenze. E’ la novità contenuta nell’apposito bollettino pubblicato dal ministero della salute. Secondo le previsioni l’ondata di calore vedrà una temperatura massima percepita oggi di 40° e domani di 41°.

Ieri alle 9,40 (ora solare) alla stazione Firenze Università si sono raggiunti i 33,7°.