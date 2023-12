Neo-diciottenni. La grande festa dell’Anpi

Grande partecipazione per la Giornata dei Diciottenni promossa dal Consiglio e da Anpi per rendere omaggio alle ragazze e ai ragazzi che hanno raggiunto o raggiungeranno la maggiore età. L’iniziativa, ospitata all’Isis Gobetti-Volta ha riunito oltre 200 giovani a cui l’amministrazione ha donato una Costituzione. "L’obiettivo – commenta il presidente del Consiglio comunale Conti – è quello di sensibilizzare i neo-maggiorenni su una maggiore conoscenza della Costituzione. La risposta dei maggiorenni è stata entusiasmante". Insieme all’importanza della Costituzione sono stati affrontati temi come le pari opportunità la lotta alla violenza di genere con, accanto a Conti, al sindaco Francesco Casini, al preside Simone Cavari e al presidente di Anpi Bagno a Ripoli Luigi Remaschi, di Sara Martinelli del Centro antiviolenza Artemisia.