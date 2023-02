Nell’Oreste di Casadio i morti uccidono i vivi

Un intenso monologo dove teatro e fumetto si intrecciano per narrare la tenerezza di un uomo abbandonato, e un classico del repertorio fiabesco riletto in musica.

Stasera alle 21, nell’ambito della rassegna dedicata a Andrea Cambi, che propone il meglio del teatro toscano, il Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio, va in in scena “L’Oreste, quando i morti uccidono i vivi”, spettacolo scritto da Francesco Niccolini per l’attore Claudio Casadio, con la regia di Giuseppe Marini, che racconta la vita di Oreste, internato in manicomio da trent’anni.

Un lavoro in cui i sogni dell’Oreste, i suoi incubi, i suoi desideri e gli errori di una vita tutta sbagliata trasformano la scena in un caleidoscopio di presenze che solo le tecniche del “Graphic Novel Theater” rendono realizzabile.

“L’Oreste” dello spettacolo è un internato nel manicomio dell’Osservanza a Imola. È stato abbandonato da bambino e da un orfanotrofio a un riformatorio, da un lavoretto a un oltraggio a un pubblico ufficiale, è finito lì dentro perché, semplicemente, in Italia, un tempo andava così. Dopo trent’anni non è ancora uscito. Nel suo passato ci sono avvenimenti terribili che ha rimosso, ma dai quali non riesce a liberarsi. Eppure l’Oreste è sempre allegro, canta, disegna, non dorme mai, scrive alla sua fidanzata (che ha incontrato a Lucca), parla sempre con i dottori, con gli infermieri e con un’altra sorella che di tanto in tanto viene a trovarlo. Parla soprattutto con l’Ermes, il suo compagno di stanza, uno schizofrenico convinto di essere un ufficiale aeronautico. Una riflessione sull’abbandono e sull’amore negato.