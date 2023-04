Nell’ex palazzo del Cnl inaugurata una targa che ricorda i partigiani

Targa inaugurata in via Castracane 31, per ricordare il luogo in cui, il 5 agosto del 1944, s’insediò il Comitato di liberazione nazionale di Lastra a Signa. Il Cnl locale, che coordinava molte delle azioni dei partigiani durante la Resistenza, si stabilì nel palazzo di via Castracane subito dopo la Liberazione di Lastra, diventato poi proprietà della famiglia Marinesi a partire da inizio anni ’50.

Disegni e ceramiche

delle chiese in mostra

Prosegue, allo Spedale di Sant’Antonio di Lastra a Signa la mostra di disegni e ceramiche "Un viaggio tra le chiese del contado", organizzata dal Comune con l’Accademia del Coccio: a cura di Aldo Sussi e con testi di Francesco Peschi, è aperta oggi e domani 16-20; il 1° maggio 9-12 e 16-20; il 6 e 7 maggio 16-20.