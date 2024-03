Nelle viscere della Foster. Iris scava 10 metri al giorno. Sbucherà qui tra otto mesi. E nel 2028 l’Av sarà realtà

Iris – l’erede di Monna Lisa che ebbe scarse fortune a queste latitudini – non fa complimenti e mangia senza sosta tonnellate di terra avanzando tra le viscere di Firenze con la barra dritta verso via Circondaria.

Dieci metri al giorno ("Ma qualche volta ne può fare anche 13, come altre volte può fermarsi a 7" osservano i tecnici), 597 già percorsi (ora, per intendersi, è sotto via Masaccio a una dozzina di metri di profondità) da quando la talpa ha ficcato il capo nella terra al Campo di Marte e otto mesi circa stimati per percorrere i restanti 2,4 chilometri e risbucare dove sorgerà la stazione Belfiore, nota anche come Foster dal nome del suo progettista.

E ieri, proprio lì – dove ruspe, camion e gru lavorano incessantamente – il governatore della Toscana Eugenio Giani ha guidato un sopralluogo ai bordi dell’enorme cratere che ospiterà la stazione dell’Alta Velocità, "grazie alla quale – ha sottolineato il presidente della Regione – i tempi di percorrenza tra Roma e Milano scenderanno sotto la soglia delle 3 ore".

Per entrare, scaricare i passeggeri e accoglierne altri e quindi uscire da Santa Maria Novella, stazione testa di ponte, i convogli ferroviari dell’Alta Velocità impiegano attualmente circa 14 minuti. Un tempo che con la Foster verrà più che dimezzato (6 minuti di sosta in città).

Domanda ricorrente fra i cittadini: un’opera così mastodontica e costosa per un pugno di minuti risparmiati, il gioco vale la candela?

Giani spiega: "Innanzitutto Firenze trarrà giovamento da questa opera perché i collegamenti con le altre città cresceranno di numero. Basti pensare che abbiamo calcolato che, nel periodo estivo, ben 34 treni Roma-Milano saltano la nostra città. Ma soprattutto, liberando i binari dai convogli Av, i collegamenti locali saranno molto più agevolati e i pendolari ne gioveranno".

Accompagnato dai tecnici di Rfi, il presidente spiega e allarga la visione da Firenze alla Toscana.

"E’ il futuro che è già realtà – riflette Giani osservando i lavori in corso e sottolineando la potenza di un’opera pubblica da 1 miliardo 200 milioni mai realizzata nell’ultimo secolo a Firenze -. Qui dal cantiere vediamo che sta prendendo forma la nuova stazione di Firenze, il passante che a 22 metri di profondità farà passare l’Alta velocità. Sotto quindi avremo la stazione Belfiore, mentre sopra, raggiungibile con l’ascensore ci sarà la fermata Firenze Circondaria, da cui con il People mover si potrà andare a Santa Maria Novella".

"Il passante fiorentino dell’Av è un elemento di modernizzazione fondamentale per il collegamento di Firenze e della Toscana sulle direttrici nazionali e internazionali – ha fatto presente ancora il governatore Giani-. L’educazione al trasporto pubblico e la cura del ferro, – ha quindi concluso il presidente della Regione- è una nostra priorità di governo e lo facciamo anche con l’aiuto di Rfi, che con il supporto di Italferr realizza strutture sempre più moderne, e Trenitalia che le gestisce".

Secondo quanto riferito da Rfi, la nuova stazione Foster entrerà in funzione nel 2028. A quella data si avvierà un periodo sperimentale per il passaggio dei treni.